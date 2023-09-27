Serge Gnabry'den Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'e kötü haber!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:00

Güncelleme: 27.09.2023 - 10:00

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih'te dikkat çeken bir sakatlık yaşandı.

Bayern Münih'in, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Serge Gnabry, Almanya Kupası'nda oynanan Preussen Münster maçında kolunu kırdı.

"BİRKAÇ HAFTA UZAK KALACAK"

Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel de karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun maçta kolunu kırdığını belirtti.

Thomas Tuchel, yaptığı açıklamada, "Serge Gnabry kolunu kırdı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Yarın Münih'te ameliyat olacak. Acı verici. O bizim içim çok önemli bir oyuncu ve harika bir karakter" ifadelerini kullandı.

6 MAÇTA 1 GOL

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 6 resmi maça çıkan Serge Gnabry bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.