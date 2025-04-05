Bayern Münih geriden gelerek kazandı

Bundesliga'nın 28. hafta açılış maçında Bayern Münih geriye düştüğü maçta Augsburg'u deplasmanda 3-1 yendi.

Bayern Münih geriden gelerek kazandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.04.2025 - 09:16

Bundesliga'nın 28. hafta açılış maçında lider Bayern Münih, Augsburg'a konuk oldu.

Ev sahibi takım 30. dakikada Giannoulis'in golüyle öne geçti. Konuk takım, Musiala ile 42. dakikada skoru eşitledi. Bayern Münih ikinci yarıda Harry Kane'in 60, Matsima'nın 90+3'te kendi kalesine attığı golle 3-1 kazandı.

Bayern Münih puanını 68 yaptı. Augsburg ise 39 puanda kaldı.


Etiketler: #Bayern Münih #Augsburg #Bundesliga

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