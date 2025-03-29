Bayern Münih, Neuer'in veliahtını buldu!
Bayern Münih'in Brighton'ın Hollandalı file bekçisi Bart Verbruggen ile ilgilendiği iddia edildi.
Bayern Münih, 39 yaşına gelen Manuel Neuer'in alternatifini arıyor. Alman ekibi, futbol hayatının sonuna yaklaşan Neuer'in ardından kaleyi uzun süre emanet edebileceği bir transfer için çalışmalarına devam ediyor.
The Telegraph'ta yer alan habere göre, Bayern Münih, Brighton forması giyen Hollandalı kaleci Bart Verbruggen ile ilgileniyor.
22 yaşındaki file bekçisinin Bayern Münih'in transfer listesinde ilk sırada olduğu ve Alman ekibinin, Verbruggen için yaz aylarında teklif yapmayı düşündüğü belirtildi.
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Bart Verbruggen'in kulübü Brighton ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Etiketler: #Bayern Münih #brighton #Bart Verbruggen
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