Bayern Münih - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin 11. haftasında kendi sahasında Heidenheim ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 11. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Frank Schmidt'in ekibi Heidenheim ile karşı karşıya gelecek.
BAYERN MÜNİH - HEİDENHEİM MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
BAYERN MÜNİH - HEİDENHEİM MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta Borussia Dortmund deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Heidenheim ise kendi sahasında ağırladığı Stuttgart'ı 2-0 mağlup etmişti.
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