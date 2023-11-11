Bayern Münih - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin 11. haftasında kendi sahasında Heidenheim ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 13:47
Bayern Münih - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Frank Schmidt'in ekibi Heidenheim ile karşı karşıya gelecek.

BAYERN MÜNİH - HEİDENHEİM MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH - HEİDENHEİM MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta Borussia Dortmund deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Heidenheim ise kendi sahasında ağırladığı Stuttgart'ı 2-0 mağlup etmişti.


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