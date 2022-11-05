Bayern Münih, Hertha Berlin'i deplasmanda geçti
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Bayern Münih, deplasmanda konuk olduğu Hertha Berlin'i 3-2 mağlup etti.
Bundesliga'nın 13. haftasında Hertha Berlin ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Olympiastadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 3-2'lik skorla kazandı.
Bayern Münih, 12. dakikada Jamal Musiala, 37 ve 38. dakikalarda Eric Maxim Choupo-Moting'in golleriyle 3-0 öne geçti. Hertha Berlin, 40. dakikada Dodi Lukebakio ve 45. dakikada Davie Selke'nin penaltı golüyle farkı 1'e indirdi.
BUNDESLIGA'DA MÜTHİŞ İLK YARI
5 gol olan ilk yarının aksine, ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve kazanan Bayern Münih oldu.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 28'e yükseltti. Herthja Berlin ise son 4 maçta 3. yenilgisini alarak 11 puanda kaldı.
Bayern Münih, gelecek hafta Werder Bremen'i ağırlayacak. Hertha Berlin ise Stuttgart deplasmanına gidecek.
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