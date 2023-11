Bayern Münih maçı öncesi UEFA'dan Mauro Icardi paylaşımı!

UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maç öncesinde sarı-kırmızılı takımın golcüsü Mauro Icardi ile ilgili bir video paylaştı.

UEFA'dan yapılan paylaşımda, "Bu marşı yeniden dinlemeye hazır mısınız?" ifadesiyle Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin Şampiyonlar Ligi marşı ile birlikte bir videosu gösterildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te A Grubu dördüncü hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.

Ready to hear that anthem again ????#UCL pic.twitter.com/je2CGDcwKA