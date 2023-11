Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'den Mauro Icardi açıklaması!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:11

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:11

Galatasaray efsanesi Gheorhe Hagi, sarı kırmızılı kulübün sezonu, Mauro Icardi, Okan Buruk ve Şampiyonlar Ligi hedefleri hakkında konuştu.

Hagi'nin sarı-kırmızılı kulübün kanalı GSTV'ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Galatasaray için oynadığım için gururluyum. Ümit ediyorum ki, oğlum da Galatasaray forması giyer."

"GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANABİLİR"



"Galatasaray'ı çok özlüyorum. Constanta'da çok fazla işim var. İnşallah en kısa zamanda bir Şampiyonlar Ligi maçı için İstanbul'a gelmeyi çok istiyorum."

"Her gün takip ediyorum Avrupa futbolunu. Galatasaray'ı da her gün takip ediyorum. Benim mesleğim futbol. Bilgi alma amaçlı olmak herkesi takip ediyorum. Bunu içten değil de Köstence'den takip edebildiğim kadar ediyorum. Avrupa'da iyi bir başlangıç yaptı Galatasaray. Güzel bir kadro, güzel bir ekip var. Finansal olarak da kulüp iyi seviyede düşünüyorum. Avrupa'da kendini göstermiş futbolcular var. Çok güzel bir kadro kuruldu. Bundan sonra devamını bekliyoruz. Ümit ediyorum ki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkar. Galatasaray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir. Yıllar önce bu başarı kazanıldı. Avrupa'nın en iyi takımı olmayı hedefliyor Galatasaray, çünkü daha önce Avrupa'nın en iyisi oldu. Galatasaray, bir Avrupa takımıdır. Avrupa'da başarılar kazanmıştır. Benim için her başarı gelebilir, imkan dahilindedir. Neden Galatasaray bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasın."

"GALATASARAY, BAYERN MÜNİH VE MANCHESTER UNİTED KADAR BÜYÜK"



"Galatasaray'ın her mevkide çok iyi oyuncuları var. Büyük isimleri transfer ediyorsunuz ama o takımı kurmak zor olabiliyor. Güzel futbol oynayacak bir takım kurmak çok zor bir şey. Tek sonuç kazanmak olmalı tabii ki, başka sonuç kabul edilemez. Ben umuyorum ki, Galatasaray geçen seneye göre daha iyi bir sene geçirir. Hem ligde hem de Avrupa'da mücadele ediyor Galatasaray. Her iki kulvarda başarı temenni ediyorum."

"Bayern Münih ve Manchester United büyük kulüplere saygı duymak lazım. Yenilmek normaldir. Bana göre Galatasaray da çok büyük bir kulüptür. Bayern Münih ve Manchester United ile eşittir. Old Trafford'da kazandı Galatasaray, Bayern Münih'e karşı 70 dakika eşit ve çok iyi oynadı. Son 30 dakikayı biraz daha çalışmak lazım, Bayern Münih gibi takımları yenmek için. Gördüğüm oyun beni sevindirdi. Galatasaray için her türlü başarı imkan dahilindi. Kulübün arkasında büyük bir tarih var. Çok iyi oyuncuları transfer etti. Şu an o performansları gösterme zamanıdır."

"ICARDI DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

"Dünyanın en iyi futbolcularından biri Galatasaray'da oynuyorsa ona sevinmek, övünmek, mutlu olmak lazım. Her takımın Icardi gibi bir golcüye ihtiyacı var. Galatasaray'da böyle bir golcü var. Dünyanın en iyilerinden biri. Umut ediyorum ki böyle devam eder. Çok önemli bir oyuncu."

"Okan Buruk, taraftarın istediği şampiyonluğu getirdi geçen sene. Şu an önünde yeni bir meydan okuma var. Geçen sene başardıklarını bu sene tekrar etmesi lazım. Galatasaray'da büyümüş, çok iyi tanıyan biri. Kendisine başarılar diliyorum."

"GALATASARAY TARAFTARI 1 NUMARA"

"Galatasaray taraftarı her zaman 1 numaradır. Takımı bırakmasınlar, destek olsunlar, yanlarında olsunlar. Oyuncuların, onlara ihtiyacı var. O ruhu, o motivasyonu, adrenalini veren taraftardır. Galatasaray'ı sevmeye devam etsinler."