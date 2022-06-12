Bayern Münih, Ryan Gravenberch ile anlaştı
Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, Hollandalı kulüp Ajax'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch'i kadrosuna kattı.
Bayern Münih, yeni sezonun ikinci transferini de Ajax'tan yaptı. Bavyera ekibi sağ bek Noussair Mazraoui'nin ardından orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch'i kadrosuna kattı.
Bild'e konuşan Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic transferi duyurdu. Gravenberch transferi hakkında konuşan Salihamidzic, "Ryan imzayı attı. Anlaşmayı tamamladık ve bizimle olacağı için çok mutluyuz. Orta sahada güçlü, çok teknik ve zor pozisyonları çözebilecek yetenekte. Dünya çapında kaliteye sahip. Burada yeni bir seviyeye çıkacak" açıklamasında bulundu.
Ajax altyapısından yetişen Hollandalı oyuncu 18 yaşından itibaren A takımda forma giymeye başladı. 20 yaşındaki oyuncu 3 Hollanda Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 2 Hollanda Kupası kazandı.
Gravenberch bu sezon 42 maçta forma giyerken 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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