Bayern Münih'te bir dönem sona eriyor: Goretzka'nın ayrılığı resmen duyuruldu

30.01.2026 13:48:00
Bayern Münih'te 8 sezondur forma giyen orta saha oyuncusu Leon Goretzka'nın, sezon sonunda Alman takımından ayrılacağı açıklandı.

Bayern Münih, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Leon Goretzka'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Alman kulübünden yapılan duyuruda "FC Bayern ve Leon Goretzka, karşılıklı ve açık görüşmelerin ardından, oyuncunun yaz aylarında sona erecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

"LEON TEKLİFLERE RAĞMEN SEZON SONUNA KADAR KALMAYA KARAR VERDİ"

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, Goretzka'nın ayrılığıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Leon bu kulüpte ve bu takımda kendini evinde gibi hissediyor. Birçok kaliteli teklife rağmen, sezon sonuna kadar burada kalmaya karar verdi. Açık ve yapıcı görüşmelerin ardından, yazın yeni bir meydan okuma arayışına gireceği sonucuna birlikte vardık."

Leon Goretzka, Bayern Münih ile bugüne kadar 6 Bundesliga şampiyonluğu ve 2 Almanya Federasyon Kupası kazandı. Tecrübeli oyuncunun Bayern kariyerinde ayrıca 3 Almanya Süper Kupası, 1'er Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası da bulunuyor.

