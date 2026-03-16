Bayern Münih'te kaleci krizi: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına 16 yaşında çıkabilir

Bayern Münih'te kaleci krizi: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına 16 yaşında çıkabilir

16.03.2026 14:38:00
Bayern Münih'te kaleci krizi: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına 16 yaşında çıkabilir

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşında Atalanta'yı konuk edecek Bayern Münih'te kaleci belirsizliği yaşanıyor. A takımdaki 3 kalecinin sakatlığı bulunurken Alman ekibinin 16 yaşındaki kalecisi Leonard Prescott, Devler Ligi'nde ilk maçına çıkabilir.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun 16 turu rövanş maçları 17 ve 18 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Atalanta'yı 6-1 mağlup ederek çeyrek final kapısını aralayan Bayern Münih'e rövanş karşılaşması öncesinde 3 kalecisinden kötü haber geldi. Bavyera ekibinin deneyimli kalecisi Manuel Neuer'in sakatlığı devam ederken Sven Ulreich, Bayer Leverkusen'le oynanan maçta sakatlandı.

Takımın bir diğer kalecisi olan ve Atalanta'yla oynanan ilk maçta forma giyen Jonas Urbig'in ise henüz oynamasına izin çıkmadı. Urbig, Atalanta maçındaki çarpışma nedeniyle sorun yaşarken başa alınan darbelerle ilgili kontrollerin henüz tamamlanmamasında dolayı 22 yaşındaki kalecinin oynayıp oynayamayacağı netleşmiş değil.

Bayern Münih'in UEFA'ya bildirdiği listede altyapıdan 3 kaleci yer alırken bu isimlerden biri, Atalanta maçında sahada olabilir. Alman basınındaki haberlerde öne çıkan ismin Leonard Prescott olduğu, Leon Klanac'ın ise uzun süren bir sakatlığı olduğu aktarıldı. Bayern'in listesindeki bir diğer aday Jannis Bartl.

16 yaşındaki Leonard Prescott, Atalanta'ya karşı oynaması halinde Bayern Münih'te A takımdaki ilk maçına çıkacak.

