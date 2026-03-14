Bundesliga'da inanılmaz maç: Bayern Münih 9 kişi kaldı, 3 gol VAR'dan döndü

Bundesliga'nın 26. haftasında lider Bayern Münih, Bayer Leverkusen'e konuk oldu. Ev sahibi takım, 6. dakikada Alex Garcia ile öne geçti. Bayern, 26'da Tah ile öne geçse de VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi. Karşılaşmanın 42. dakikasında Nicolas Jackson sert faul nedeniyle kırmızı kart gördü ve devreye Leverkusen'in 1-0'lık üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarı oyuna giren Harry Kane, 61'de beraberlik golünü attı ancak gol yine VAR'dan döndü. Bu kez Luis Diaz ile 69'da skoru eşitledi. Kolombiyalı oyuncu 74 ve 84'te sarı kart görerek oyun dışı kaldı. Bayer Leverkusen 90+3'te Hofmann ile öne geçse de VAR incelemesinde gol iptal edildi.

Bayer Leverkusen puanını 45, Bayern Münih ise 67 yaptı.

DORTMUND, 2 GOLLE KAZANDI

Zirve takipçisi Borussia Dortmund evinde Augsburg'u 2-0 yendi. Sarı siyahlıların gollerini 13. dakikada Adeyemi ve 59. dakikada Reggiani attı.

Dortmund puanını 58 yaparken, Augsburg 31 puanda kaldı.

HOFFENHEIM, WOLFSBURG İLE BERABERE KALDI

Ozan Kabak'ın formasını gidiği Hoffenheim evinde Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı. Hoffenheim'ın golünü 83. dakikada Promel, Wolfsburg'un golünü ise 65. dakikada Koulierakis attı.

Hoffenheim puanını 50 yaparken, Wolfsburg 21 puanda kaldı.

RIERA'NIN TAKIMI TEK GOLLE KAZANDI

Albert Riera'nın çalıştırdığı Eintrancht Frankfurt sahasında Heidenheim'ı Kalimuendo'nun 53. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

Frankfurt puanını 38 yaparken, Heidenheim 14 puanda kaldı.