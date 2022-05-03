Bayern Münih Thomas Müller'in sözleşmesini uzattı
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, altyapısından yetişen Alman futbolcu Thomas Müller'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı.
Alman temsilcisi Bayern Münih, 32 yaşındaki futbolcusu Thomas Müller'in sözleşmesini uzattığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Müller'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.
Kulüp CEO'su Oliver Kahn konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Thomas Müller bu kulübün armasını kalbinde taşıyan bir ikon. Böylesine önemli bir oyuncunun sözleşmesini uzattığımız için çok memnunuz" diye konuştu.
Müller ise Bayern Münih ile olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.
Alman futbolcu, Bayern Münih ile çıktığı 611 müsabakada 220 kez rakip fileleri havalandırdı.
How it started— FC Bayern München (@FCBayern) May 3, 2022
How it's going @esmuellert_ #MiaSanMia #Müllered pic.twitter.com/ZQaH1d19Al
ÇOCUKLUK FOTOĞRAFIYLA AÇIKLANDI
Müller'in sözleşme uzatması, çocukken odasında Bayern Münih formasıyla çektirdiği fotoğraf ve benzerinin günümüzde çekişlmiş hali ile servis edildi.
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