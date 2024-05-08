Kylian Mbappe'den Real Madrid sorusuna dikkat çeken hareket!
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaştığı Borussia Dortmund'a elenen Paris Saint-Germain'de maçın ardından konuşan Fransız yıldız Kylian Mbappe, Real Madrid hakkındaki soruyu yanıtsız bıraktı.
Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe, Borussia Dortmund maçının ardından Real Madrid ile ilgili gelen soruya yanıt vermedi.
SORUYA YANIT VERMEDİ
Dortmund'a elendikleri karşılaşmanın ardından Fransız yıldıza, Şampiyonlar Ligi yarı finalinin diğer ayağında oynanacak Real Madrid - Bayern Münih maçında hangi takımı destekleyeceği soruldu. Yıldız futbolcu, bu soruya yanıt vermedi ve alandan ayrıldı.
Real Madrid ile uzun süredir adı geçen Mbappe'nin Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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