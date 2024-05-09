Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde: Arda Güler üçleme peşinde!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, İspanya'daki ilk sezonunda 3 kupa kazanabilir.
Real Madrid'in önceki yaz transfer döneminden Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, İspanyol devinde ilk sezonunu 3 kupa ile tamamlayabilir.
Milli futbolcu, Real Madrid'e transferi sonrası İspanya Süper Kupa ve La Liga'da kupa sevinci yaşadı.
3. KUPA İÇİN MÜCADELE EDECEK
Real Madrid, inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.
Carlo Ancelotti'nin ekibi, Devler Ligi'ni de kazanması durumunda Arda Güler ilk sezonunda 3 kupa kazanacak.
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