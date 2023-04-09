Bayern Münih, Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta şampiyon oldu
Altınordu Futbol Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvasında Alman Bayern Münih, finalde Belçikalı Club Brugge'yi mağlup ederek şampiyon oldu.
Altınordu'nun ev sahipliğinde 22 ülkeden 72 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvasında şampiyon Bayern Münih oldu.
Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda yaklaşık 1500 minik futbolcu sahada ter döktü.
CLUB BRUGGE'Yİ DEVİRDİ
İngiltere'nin Chelsea takımını yenen Almanya temsilcisi Bayern Münih ile bir diğer Alman ekibi Köln'ü eleyen Belçika'nın Club Brugge takımı, turnuvanın finalinde karşılaştı.
Bayern Münih, müsabakayı 2-0 kazanarak organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.
Kupa töreninde konuşan Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Buradaki tüm çocukları çok seviyorum. Hepinizi seneye yeniden bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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