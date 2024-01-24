Bayern Münih - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 13. hafta erteleme maçında kendi sahasında Union Berlin ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Nenad Bjelica'nın ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.
BAYERN MÜNİH - UNİON BERLİN MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
BAYERN MÜNİH - UNİON BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Frank Willenborg'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Werder Bremen'e 1-0 mağlup olmuştu.
Union Berlin ise Freiburg deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
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