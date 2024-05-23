Bayern Münih yeni teknik direktörünü buldu!
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Bayern Münih, Vincent Kompany ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Sezon sonunda Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak Bayern Münih yeni teknik direktörünü buldu.
BELÇİKALI HOCA GELİYOR
Bild'de yer alan habere göre Bayern Münih gelecek sezon takımın başına Vincent Kompany'i getirmek üzere prensip anlaşmasına vardı.
Haberin detaylarında anlaşmanın bu hafta içerisinde de resmen açıklanacağı söylendi.
96 MAÇA ÇIKTI
Burnley'in başında 96 resmi maça çıkan Vincent Kompany bu karşılaşmalarda 41 galibiyet, 24 beraberlik ve 31 mağlubiyet alırken maç başına 1.53 puan ortalaması tutturdu.
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