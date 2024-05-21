Son 3 maçta kadroya alınmamıştı: Sacha Boey'dan Bayern Münih kararı
Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar sonrasında kadroya girmekte zorlanan Sacha Boey'in, Bayern'den ayrılmak istemediği iddia edildi.
Bayern Münih'in ara transfer döneminde 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Sacha Boey, Alman devinde kadroya girmekte zorlansa da ayrılmak niyetinde değil.
Sky'dan Florian Plettenberg'in haberine göre; Bayern'e transferinden kısa bir süre sonra sakatlanan ve yakın zamanda sağlığına kavuşan Boey, artık tamamen yeni sezonda yüzde 100 formda kalmaya odaklanmış durumda.
Haberde Alman kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız sağ bekin, Bayern'den ayrılmak istemediği ve kendini kanıtlamayı hedeflediği ifade edildi.
SON 3 MAÇTA KADROYA ALINMADI
Boey, transferinin ardından ilk iki maçta görev yapmış ancak sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz şubat ayından bu yana sahalardan uzak kalmıştı.
Sakatlığını atlatan 21 yaşındaki oyuncu, son 3 maçın ikisinde teknik heyet kararıyla, birinde ise özel izinli olduğu için kadroya alınmamıştı.
Bayern Münih'te 2 maçta forma giyen Sacha Boey, 109 dakika süre alabildi.
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