Bayern Münih zirve yarışında bir yara daha aldı!

Yayınlanma: 02.03.2024 - 09:32

Güncelleme: 02.03.2024 - 09:32

Bundesliga 24. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Freiburg ile karşılaştı.

Europa-Park Stadion'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Freiburg, 12. dakikada Christian Günter ile 1-0 öne geçti. Bayern Mathys Tel ile 35. dakikada eşitliği yakaladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Bayern Jamal Musiala'nın şık golüyle 75. dakikada öne geçti ancak üstünlüğünü koruyamadı. Tuchel'in öğrencileri 87. dakikada Höler'in golüne engel olamadı. Mücadele 2-2 sona erdi.

Bayern Münih, ligde oynadığı son 5 maçta 3 puan kaybını yaşadı. Tuchel'in takımı 1 maçı eksik olan lider Leverkusen'in 7 puan gerisinde kaldı. Freiburg ise puanını 30'a çıkardı.

Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemedi.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern, Mainz'i ağırlayacak. Freiburg ise Bochum ile oynayacak.