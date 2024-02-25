Thomas Tuchel ile yollar ayrılıyor: Joachim Löw'den Bayern Münih yanıtı!

Thomas Tuchel ile yolları ayıracak olan Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in yeni hocası merak konusu oldu. Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Alman hoca Joachim Löw, Bayern Münih iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 17:56
Thomas Tuchel ile yollar ayrılıyor: Joachim Löw'den Bayern Münih yanıtı!
Abone Ol google-news

Sezon sonunda Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak Bayern Münih teknik direktör arayışlarını sürdürürken eski Almanya Milli Takım hocasından dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BAYERN MÜNİH İLE İLGİLENMİYORUM"

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'nin de teknik direktörlüğünü yapan Joachim Löw katıldığı bir programda kendisine yöneltilen Bayern Münih teknik direktörlüğü sorusunu cevaplarken şu ifadeleri kullandı:

"Bayern Münih'in teknik direktör olarak benimle ilgilendiğini düşünmüyorum ama ilgilenseler bile ben Bayern Münih ile ilgilenmiyorum."

Son olarak Almanya Milli Takımı'nı yöneten ve 198 resmi maça çıkan Joachim Löw bu karşılaşmalarda 125 galibiyet, 39 beraberlik ve 34 mağlubiyet alırken 2.09 puan ortalaması tutturdu.


joachim löw haberleri Bayern Münih haberleri thomas tuchel haberleri Bundesliga haberleri

İlgili Haberler

Kupa mesaisi başladı: Fred ve Osayi'den Fenerbahçe'ye iyi haber!

Kupa mesaisi başladı: Fred ve Osayi'den Fenerbahçe'ye iyi haber!
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için sakatlık açıklaması
Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe açıklaması: 'Ağızlarından nefret ve kıskançlık akarak...'

Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe açıklaması: 'Ağızlarından nefret ve kıskançlık akarak...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ordu Fatsa'daki altın madeninin faaliyetleri durduruldu

Ordu Fatsa'daki altın madeninin faaliyetleri durduruldu
Çeyrek asırdır aynı kıraathanede… Tespih meraklıları yıllardır burada buluşuyor!

Çeyrek asırdır aynı kıraathanede… Tespih meraklıları yıllardır burada buluşuyor!
Kardeşlerin arası açıldı: Kemal Doğulu'dan Kadir Doğulu'ya zehir zemberek sözler!

Kardeşlerin arası açıldı: Kemal Doğulu'dan Kadir Doğulu'ya zehir zemberek sözler!
Cristiano Ronaldo neden ayaklarına oje sürdü? İşte cevabı…

Cristiano Ronaldo neden ayaklarına oje sürdü? İşte cevabı…
Fenerbahçe Alagöz Holding, Sevgi Uzun'u kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Sevgi Uzun'u kadrosuna kattı!
Kainat Güzeli seçilmişti! Yeni mesleği duyanları şaşkına çevirdi

Kainat Güzeli seçilmişti! Yeni mesleği duyanları şaşkına çevirdi
Beşiktaş'ta 3 isim İstanbulspor kadrosuna alınmadı!

Beşiktaş'ta 3 isim İstanbulspor kadrosuna alınmadı!
TikTok ‘müstehcen’ içeriklere karşı harekete geçti!

TikTok ‘müstehcen’ içeriklere karşı harekete geçti!