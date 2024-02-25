Thomas Tuchel ile yollar ayrılıyor: Joachim Löw'den Bayern Münih yanıtı!
Thomas Tuchel ile yolları ayıracak olan Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in yeni hocası merak konusu oldu. Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Alman hoca Joachim Löw, Bayern Münih iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Sezon sonunda Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak Bayern Münih teknik direktör arayışlarını sürdürürken eski Almanya Milli Takım hocasından dikkat çeken bir açıklama geldi.
"BAYERN MÜNİH İLE İLGİLENMİYORUM"
Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'nin de teknik direktörlüğünü yapan Joachim Löw katıldığı bir programda kendisine yöneltilen Bayern Münih teknik direktörlüğü sorusunu cevaplarken şu ifadeleri kullandı:
"Bayern Münih'in teknik direktör olarak benimle ilgilendiğini düşünmüyorum ama ilgilenseler bile ben Bayern Münih ile ilgilenmiyorum."
Son olarak Almanya Milli Takımı'nı yöneten ve 198 resmi maça çıkan Joachim Löw bu karşılaşmalarda 125 galibiyet, 39 beraberlik ve 34 mağlubiyet alırken 2.09 puan ortalaması tutturdu.
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