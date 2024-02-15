Bayern Münih'e deplasmanda soğuk duş: Lazio 1-0 Bayern Münih
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Lazio'ya 1-0 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile Thomas Tuchel'in yönetimindeki Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lazio 1-0 kazanırken galibiyet golünü 69. dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti.
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Bayern Münih'te Dayot Upamecano penaltıya sebep olan harekete sebep olup kırmızı kart görürken, Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey süre bulamadı.
Turun rövanş maçı, 5 Mart Salı günü Bayern Münih'in evi Allianz Arena'da oynanacak.
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