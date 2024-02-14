Serge Aurier imzayı attı: Galatasaray'ın yeni transferinden ilk açıklama!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig kulübü Nottingham Forest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli oyuncu Serge Aurier, imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın televizyon kanalına konuşan Aurier, "Böylesine tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Daha önceden Fildişi Sahili'nde oynamış arkadaşlarımla sohbet ettim. Benim için çok büyük gurur burada oynamak" dedi.
Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier, Galatasaray formasını ilk kez giydi. Fildişili oyuncu, sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna konuştu.
Aurier'nin açıklamaları şu şekilde:
"Çok mutluyum bu turnuvayı (Afrika Uluslar Kupası) ve kupayı kazanmış olmamızdan dolayı. Özellikle kendi seyircimizin önünde bir kaptan olarak bu anı yaşamaktan dolayı çok mutluyum."
''TARİHİ BİR KULÜBE GELDİM''
"Böylesine tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Daha önceden Fildişi Sahili'nde oynamış arkadaşlarımla sohbet ettim. Benim için çok büyük gurur burada oynamak."
''Galatasaray taraftarı bana mesaj atarak sürekli destek oldu. Onlarla bir araya gelmeye sabırsızlanıyorum."
13 MAÇTA 2 GOLE KATKI
Sarı-kırmızılı takım, Aurier'yi Nottingham Forest'tan 100 bin Euro karşılığında transfer etmişti.
Aurier, bu sezon Nottingham Forest formasını iydiği 13 maçta 2 asist yapmıştı.
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