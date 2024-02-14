Sparta Prag'lı Veljko Birmancevic, Galatasaraylı taraftarlardan çekinmiyor!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak Sparta Prag'da Sırp futbolcu Veljko Birmancevic basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Birmancevic, Galatasaray taraftarının yaratacağı atmosferin kendisi için sorun olmayacağını söyledi.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 20:03
Sparta Prag'lı Veljko Birmancevic, Galatasaraylı taraftarlardan çekinmiyor!
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Sparta Prag'da teknik direktör Brian Priske'yle birlikte basın toplantısında yer alan Veljko Birmancevic, Galatasaray maçı öncesinde konuştu.

Birmancevic, sezonun geri kalanında iyi bir istatistik ortaya koyduğunu ve bu sebeple mutlu olduğunu ifade etti.

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Sezon boyu gösterdiği bireysel performansın yarın (perşembe) için önemli olmadığını, tek nefes olarak oynamanın daha önemli olduğunu vurgulayan Birmancevic, "Yarın var gücümüzle mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı ve taraftarlarını iyi biliyoruz. Buna göre hazırlanıp geldik" diye konuştu.

Veljko Birmancevic

"ATMOSFER SORUN DEĞİL"

Ligde oynanan Karvina maçında iyi bir performans ortaya koymasına ilişkin de konuşan Birmancevic, "Aynı performansı her maçta ortaya koymak isterim ama takımın performansı daha önemli. Yarınki maçta iyi bir mücadele ortaya koyup taraftarları mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray deplasmanında iyi bir atmosfer olacağını ve kendisinin de birçok kez böyle ortamlarda sahaya çıktığını ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, atmosferin kendisi için sorun olmayacağını kaydetti.

Birmancevic son olarak Galatasaray'da birçok yıldız oyuncu olduğu yönündeki soru üzerine, "Bütün oyunculara saygım var o yüzden yıldız ya da değil, buna fazla bakmıyorum, kendimle odaklıyım" diye görüş belirtti.


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