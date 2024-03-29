Thomas Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Borussia Dortmund maçı öncesi Sacha Boey'in durumu hakkında bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:49
Thomas Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
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Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Borussia Dortmund maçı öncesi Sacha Boey'in durumu hakkında bir açıklama yaptı.

BORUSSIA DORTMUND MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Sakatlığı bulunan isimlerin maçta forma giyemeyeceğini açıklayan Tuchel, "Neuer, Pavlovic, Raphael Guerreiro ve Sacha Boey yarın oynayacağımız Dortmund maçında forma giyemeyecek" ifadelerini kullandı.

Devre arasında 30 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Alman ekibiyle sadece 2 maça çıkabildi.


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