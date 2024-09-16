Bayern Münih'e Sacha Boey şoku!

Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, menisküs yırtığı nedeniyle birkaç hafta formasından uzak kalacak.

Bayern Münih'e Sacha Boey şoku!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 12:17

Bayern Münih, Sacha Boey'un sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Alman ekibi, Boey'un sol dizinde menisküs yırtığını olduğunu ve 24 yaşındaki futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Fransız savunma oyuncusunun bu nedenle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

BAYERN PERFORMANSI

Bayern Münih'e geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan transfer olan Sacha Boey, Alman ekibinde 4 maçta 1 asist yaptı. Boey, Bayern Münih'e transferi sonrası da sakatlığı nedeniyle formadan uzak kalmıştı.


Etiketler: #sacha boey #Bayern Münih #sakatlık

İlgili Haberler

Sacha Boey asist yaptı: Bayern Münih deplasmanda 3 puanı kaptı!

Sacha Boey asist yaptı: Bayern Münih deplasmanda 3 puanı kaptı!
Sacha Boey'den Galatasaray taraftarını üzecek yanıt!

Sacha Boey'den Galatasaray taraftarını üzecek yanıt!
İngiltere'de Wan-Bissaka'ya Sacha Boey benzetmesi!

İngiltere'de Wan-Bissaka'ya Sacha Boey benzetmesi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler