Bayern Münih'in Sadio Mane'yi duyurma şekli tartışma yarattı: 'Servus'

23 Haziran 2022 Perşembe, 20:31

İngiltere Premier Ligi ekibi Liverpool’daki macerası son bulan Senegalli yıldız futbolcu Sadio Mane, Bundesliga'dan Bayern Münih’e resmi imzayı attı. Ancak Alman devinin Mane transferini sosyal medyada duyuruş şekli tartışma yarattı.

30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayan Bavyera ekibinin, imzaların atılmasından sonra Mane transferini “Servus, Sadio” paylaşımıyla duyuması kargaşaya neden oldu.

LATİNCEDE "KÖLE" VEYA "HİZMETÇİ" DEMEK

Almanya’da özellikle Bavyera bölgesinde “Servus” kelimesi, samimi olunan kişileri hem selamlarken hem de vedalaşırken kullanılıyor.

Ancak Servus kelimesinin Latince anlamının “köle” veya “hizmetçi” manasına gelmesi, sosyal medyada adeta infial yarattı. Münih ekibinin, siyahi oyuncunun transferini bu şekilde duyurması birçok kişi tarafından eleştirilirken Twitter’daki paylaşımın altına binlerce yorum yağdı.