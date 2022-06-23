Trabzonspor, Haji Wright için gün sayıyor
Andreas Cornelius ve Djaniny'nin yer aldığı forvet hattını yeni bir golcüyle güçlendirmek isteyen Süper Lig ekibi Trabzonspor, Haji Wright için Danimarka kulübü Sönderjyske ile kıran kırana pazarlık yapıyor.
Trabzonspor, 24 yaşındaki ABD'li golcü Haji Wright için Sönderjyske'ye önceki gün 1.8 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etmişti. Karadeniz ekibi resmi teklifinde bonservis bedelini 3 taksit halinde ödemek istediğini de bildirmişti.
Milliyet'in haberine göre, Haji Wright ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Sönderjyske'nin ise 2 milyon Euro bonservisin yanı sıra sonraki olası satıştan yüzde 20 pay istediği belirlendi. Wright'ı elden çıkararak ciddi bir gelir elde etmek isteyen Danimarka kulübünün pazarlığa açık olduğu ifade edildi.
Sönderjyske ekibinin bonservis bedelini 1.9 milyon Euro'ya, satıştan payı da yüzde 15'e düşürmesi halinde transferin biteceği kaydedildi.
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