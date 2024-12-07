Bayern Münih'in yıldızından flaş Galatasaray itirafı!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in yıldızı Kingsley Coman, Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.
Bayern Münih'in 28 yaşındaki yıldızı Kingsley Coman katıldığı programda hayatındaki en iyi 3 deplasmanı sıraladı.
Fransız yıldızın listesinde Celtic deplasmanı 3. sırada yer aldı. Coman, İskoçya deplasmanı için, "Maç başındaki ışıklar ve gösteri çok iyiydi" dedi.
Kariyerinde Benfica deplasmanını ikinci sıraya koyan yıldız oyuncu, "Sanırım Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşmıştık. Çılgın bir atmosfer vardı" ifadelerini kullandı.
'GÖRDÜĞÜM EN İYİ DEPLASMAN'
Kingsley Coman, deplasmanda 3-1 kazandıkları ve maçın oyuncusu seçildiği Galatasaray maçını ilk sıraya koydu. Maçta inanılmaz atmosfer olduğunu söyleyen Fransız yıldız, "Galatasaray deplasmanı gördüğüm en iyi deplasman. İnanılmaz gürültülüydü. Şarkı söylemeleri, yuhalamaları... Çok gürültülüydü. İletişim kuramamıştık. Ne iletişim kurabildik ne de başka bir şey! Bayılmıştım atmosfere" şeklinde konuştu.
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