Bayern Münih'te Robert Lewandowski takıma veda etti
Bundesliga devi Bayern Münih'in kaptanı Robert Lewandowski Barcelona'ya transfer oldu. 33 yaşındaki Polonyalı bu sabah yapılan antrenmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraştığı Robert Lewandowski transferi konusunda Bayern Münih ile anlaşma sağladı.
Alman basınından Bild'de yer alan haberlere göre, Barcelona’nın 45 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonusla Bayern’le el sıkıştığı kaydedilirken Lewandowski’nin ise Katalan ekibiyle 4 yıllık anlaşma yaptığı aktarıldı.
TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI
Yıldız oyuncu bu sabah yapılan son antrenmana katılarak arkadaşlarıyla vedalaştı. 33 yaşındaki Polonyalı’nın bu hafta İspanya’ya giderek Barcelona ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Bayern’den ayrılmak isteyen golcü oyuncu, tatil sonrası Almanya'ya ailesi olmadan dönmüştü. Polonya basınında çıkan haberlerde ise Lewandowski'nin 8 yıldır yaşadığı Münih'e ailesini getirmemesinin arkasında ölüm tehditlerinin olduğu yazılmıştı.
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