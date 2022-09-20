Bayern Münih'te Ryan Gravenberch, daha fazla süre istiyor!
Almanya 1. Lig (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in yeni transferi Ryan Gravenberch, düzenli olarak kadroya girememesinden şikayet etti.
Bayern Münih forması giyen Ryan Gravenberch, aldığı süreler nedeniyle mutsuz.
Konuyla ilgili açıklama yapan Hollandalı futbolcu, "Evet, dürüst olmak gerekirse bu doğru. Oynamak istiyorum ama teknik direktör diğer oyuncuları seçiyor. Bunu kabul etmem gerekiyor ama kolay değil. Daha fazla oynayacağımı umuyordum. Sakin kalmalıyım, belki milli aradan sonra teknik direktör bana daha fazla süre verir" dedi.
Bayern Münih'teki zamanının çoğunu nasıl değerlendirdiği sorulan 20 yaşındaki futbolcu, "Zamanımın çoğunu Mazraoui ile birlikte geçiyoruz. Sık sık birlikteyiz" ifadelerini kullandı.
"THOMAS MÜLLER HARİKA"
Ryan Gravenberch, son olarak, "Thomas Müller'in takımda harika bir atmosfer yarattığını da söylemeliyim" diye konuştu.
Bayern Münih'in bonservisine 18.5 milyon Euro ödediği Gravenberch, şimdiye kadar 8 maçta süre alırken, sadece bir karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı.
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