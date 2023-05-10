Bayern Münih'te Thomas Müller krizi!

Yayınlanma: 10.05.2023 - 17:57

Güncelleme: 10.05.2023 - 17:57

Bayern Münih'te Thomas Tuchel takımın başına geçtikten sonra Thomas Müller forma şansı bulmakta zorlanmaya başladı.

Yedek kulübesinde mutsuz olan Müller'in sezon sonunda Bayern'den ayrılmayı planladığı ortaya çıktı. Ancak Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn'ın, Alman yıldızı bırakmaya niyeti yok.

Oliver Kahn



"ONU İKNA EDECEĞİM"

SportBild'in haberine göre, Kahn, ayrılmayı kafasına koyan Mülleri bırakmamak için elinden geleni yapacağını belirterek, "Böyle bir şey gerçekleşmeyecek. İş o noktaya gelirse hiç tereddüt etmeden onu ikna etmeye çalışacağım. Thomas formda bir oyuncu ve inanılmaz güçlü bir karaktere sahip. O takım için son derece önemli bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

Ayrıca haberde Thomas Müller'e, MLS ve Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi olduğundan bahsedildi.