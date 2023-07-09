Bayern Münih'ten Harry Kane için dev teklif

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, İngiltere Premier Lig'de Tottenham Hotspur forması giyen İngiliz yıldız Harry Kane için transfer teklifinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 20:50
Bayern Münih'ten Harry Kane için dev teklif
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Alman ekip Bayern Münih, yeni sezonda santrfor bölgesi için önemli bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

Son Bundesliga şampiyonu, daha önce İngiliz yıldız Harry Kane için teklifte bulunmuş fakat bu teklif Tottenham Hotspur tarafından reddedilmişti.

Harry Kane

HARRY KANE İÇİN 80 MİLYON EURO

Sky Sports'un haberine göre, ?Bayern Münih, Harry Kane için Tottenham'a ek ödemeler hariç 80 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptı.

29 yaşındaki golcünün, Kuzey Londra ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.


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