Bayern Münih'ten Sadio Mane için kadro dışı kararı
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Manchester City'ye deplasmanda 3-0 mağlup olan Bayern Münih'in, Leroy Sane ile tartıştığı iddia edilen Sadio Mane'yi kadro dışı bıraktığı öğrenildi.
Bayern Münih'te, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında 3-0 kaybedilen Manchester City karşılaşmasının yankıları devam ediyor.
Alman Bild, maçın ardından Sadio Mane ve Leroy Sane'nin soyunma odasında kavga ettiğini duyurmuştu. Ayrıca Mane'nin, tartışma sırasında takım arkadaşına yumruk attığı öne sürülmüştü.
Sadio Mane
SADIO MANE KADRO DIŞI BIRAKILDI
Yine Bild'in haberine göre, bu olayın ardından Bayern Münih, Mane ile ilgili kararını verdi. Alman devinin, 31 yaşındaki Senegalli futbolcuyu geçici olarak kadro dışı bıraktığı aktarıldı.
İngiliz ekip Liverpool'dan geçen yaz Bayern Münih'e transfer olan Mane, Alman kulüpte forma giydiği 31 maçta 11 gol ve 5 asist kaydetti.
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