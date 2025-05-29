Bayındır’da futbolun kalbi özel sporcular için attı!

Avrupa Futbol Haftası etkinlikleri kapsamında, 27-28 Mayıs tarihlerinde İzmir’in Bayındır ilçesinde düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Ulusal Futbol Oyunları renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 160 özel sporcu, Toyota Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda futbolun birleştirici gücünü sahaya taşıdı.





Etkinliğin ilk günü, Bozdağ Spor Kulübü tesislerinde gruplama maçları oynandı. İkinci gün ise sabah saat 10.00’da düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

Bayındır sokaklarında alkışlar eşliğinde ilerleyen kortej, futbolun birleştirici gücünü ilçe halkıyla buluşturdu. Coşkulu yürüyüşün ardından Bozdağ Spor Kulübü sahasında resmi açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Törene Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkanı Davut Sakarsu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Serkan Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Eşmeli, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdal İnce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Ökay’ın yanı sıra, Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç, Ülke Direktörü Murat Ağca ve İletişim Direktörü Ebru Çıdal katıldı.





Protokol konuşmalarında özel sporcuların spora ve sosyal yaşama aktif katılımının önemi vurgulandı. Organizasyona katkı sağlayan kurumlara teşekkür plaketleri takdim edildi.

Açılışın ardından kadın ve erkek özel sporculardan oluşan karma takımlar, partner sporcularla birlikte sahaya çıkarak turnuvaya renk kattı. Yeşil sahada kıyasıya geçen mücadelelerde özel sporcular, partnerleriyle birlikte centilmenlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi.

Etkinliğe katılan özel sporcular deneyimlerini ve duygularını paylaştı. Miraç Üçüncü, Özge Satın ve Naz Kocaömer, Bayındır’daki Efe Özel Eğitim Kurumu’ndan katıldıklarını belirterek, sahada olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.





Miraç, “Arkadaşlarımla aynı takımda olmak çok güzeldi. Sahada olmak beni mutlu etti” derken, Özge, “Futbol oynamayı çok seviyorum. Burada kazanmak değil, birlikte oynamak önemliydi” ifadelerini kullandı. Naz ise, “Futbol benim hayatım. Bu etkinlik bana arkadaşlarımla birlikte futbol oynama imkânı sundu” diye konuştu.

Turnuvaya Yalova Beyazay Derneği’nden katılan Gizem Özkan da, “Çok eğlendim, arkadaş edindim, futbol oynadım. Çok mutluyum” dedi. Etkinlik, madalya töreni ve ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Sahada gösterdikleri mücadeleyle takdir toplayan özel sporcular, emeklerinin karşılığını madalyalarıyla aldı.