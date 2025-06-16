Beach Pro Tour Alanya Challenge 2025'te kazananlar belli oldu

11-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Alanya’da düzenlenen Beach Pro Tour Alanya Challenge, final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi. 29 ülkeden 112 takımın katılımıyla gerçekleşen organizasyon, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları için kritik puanların dağıtıldığı, dünya standartlarında bir mücadeleye sahne oldu. Erkeklerde Çekya birinciliği, Fransa ikinciliği elde ederken, üçüncülük ise Brezilya takımının oldu. Kadınlarda ise İsviçre birinci, İtalya ikinci olurken, Fransa kadın takımı ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.





Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Voleybol Federasyonu ve FIVB işbirliğinde düzenlenen uluslararası plaj voleybolu organizasyonu, 11-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Alanya’nın eşsiz sahilinde sporseverlerle buluştu. Beş gün süren turnuva boyunca kıyasıya rekabetin ve yüksek performansın sahne olduğu maçlar, sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı.









ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU





Erkekler finalinde Çekya’dan Ondrej Perusic ve David Schweiner ikilisi, Fransa’yı temsil eden Téo Rotar ve Arnaud Gauthier-Rat karşısında etkileyici bir performans sergileyerek şampiyon oldu. Böylece Çekya birinciliği, Fransa ikinciliği elde ederken, üçüncülük ise Brezilya takımına gitti.

Kadınlar final maçında ise İsviçreli kardeşler Anouk Vergé-Dépré ve Zoé Vergé-Dépré, İtalyan rakipleri Reka Orsi Toth ve Valentina Gottardi’yi mağlup ederek birinciliğe ulaştı. İtalya ikinci olurken, Fransa kadın takımı ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.





TÜRK TAKIMLARI MÜCADELEYİ BIRAKMADI





Turnuvada Türkiye’yi temsil eden sporcular da kıyasıya mücadele etti. Kadınlar kategorisinde Yaren Sencel ve Merve Çelebi grup aşamasında elenirken; Merve Nezir ve Su Şimdim ikilisi elemelerde turnuvaya veda etti. Erkeklerde ise Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru grup aşamasında elendi. Sacit Kurt - Ahmet Can Tür ile Barış Güldalı - Tuna İmdat ikilileri ise elemelerde turnuvaya veda etti.





"DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN SEVİYEDE BİR ORGANİZASYON ALANI YARATILDI"





Turnuva Direktörü Oğuz Değirmenci, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:





"Dünyada eşi benzeri olmayan seviyede bir organizasyon alanı oluşturduk. Bu başarıyı, Alanya Belediyesi’nin büyük desteğiyle mümkün kıldık. Tüm sahalarda dört gün boyunca aralıksız süren mücadeleler, Alanya’nın spor tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı. Final müsabakaları ve ödül töreniyle 15 Haziran’da organizasyonu gururla sonlandırdık.”





FESTİVAL HAVASINDA BİR SPOR ŞÖLENİ





Turnuva süresince yalnızca maçlar değil, aynı zamanda sahilde düzenlenen konserler, eğlence alanları ve seyirciye özel aktiviteler de Alanya halkı ve turistler için unutulmaz anlara sahne oldu. Yeni tesis, uluslararası standartlara uygunluğu ve seyirci dostu yapısıyla sporculara ve izleyicilere üst düzey bir deneyim sundu. 2.200 kişilik ana saha tribünü, 300 kişilik temsil alanı ve festival havasındaki etkinlik programı, Beach Pro Tour Alanya Challenge’ı tam anlamıyla bir spor şölenine dönüştürdü.





Karşılaşmaların ardından yapılan törende turnuvada dereceye giren takımlara ise madalya, kupa ve ödüllerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, Alanya Belediye Başkanı ve Beach Pro Tour Alanya Challenge Organizasyon Komitesi Başkanı Osman Tarık Özçelik, Beach Pro Tour Alanya Challenge Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Açıkalın, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Buğrahan Bozkurt, Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, MediaMarkt Türkiye CFO’su Tolga Balta, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem takdim etti.





Beach Pro Tour Alanya Challenge, önümüzdeki üç yıl boyunca düzenli olarak Alanya’da düzenlenmeye devam edecek.