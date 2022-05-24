Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'de şampiyon belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi'nin katılımıyla düzenlenen 'Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge' organizasyonunda erkeklerde İsveç, kadınlarda ABD şampiyonluğa ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 17:20
Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'de şampiyon belli oldu
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ‘Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge'da erkeklerde İsveç, kadınlarda ABD şampiyon oldu.

Erkekler finalinde İsveç’ten David Ahman - Jonatan Hellvig ikilisi Avustralya’dan Christopher McHugh - Paul Burnett ikilisini 2-1 mağlup ederek şampiyon olurken Üçüncülüğü ise Almanya’dan Nils Ehlers - Clemens Wickler ikilisi, İtalya‘dan Adrian Carambula - Enrico Rossi ikilisini yenerek kazandı.

Kadınlar kategorisinde ABD'den Kristen Nuss - Taryn Kloth ikilisi, Avustralya’dan Mariafe Del Solar – Taliqua Clancy ikilisini 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken üçüncülük mücadelesinde yine ABD'den Terese Canon - Sarah Sponcil, Almanya’dan Isabel Schneider ve Sandra Ittlinger'i yenmeyi başardı.

Kuşadası Sevgi Plajı’nda kurulan kortlarda gerçekleştirilen organizasyona 33 ülkeden 200 sporcu katılırken final malarını 5 bine yakın sporsever izledi.


Beach Pro Tour Kuşadası Challenge plaj voleybolu Türkiye Voleybol Federasyonu

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