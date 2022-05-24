Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'de şampiyon belli oldu

24 Mayıs 2022 Salı, 17:20

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ‘Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge'da erkeklerde İsveç, kadınlarda ABD şampiyon oldu.

Erkekler finalinde İsveç’ten David Ahman - Jonatan Hellvig ikilisi Avustralya’dan Christopher McHugh - Paul Burnett ikilisini 2-1 mağlup ederek şampiyon olurken Üçüncülüğü ise Almanya’dan Nils Ehlers - Clemens Wickler ikilisi, İtalya‘dan Adrian Carambula - Enrico Rossi ikilisini yenerek kazandı.

Kadınlar kategorisinde ABD'den Kristen Nuss - Taryn Kloth ikilisi, Avustralya’dan Mariafe Del Solar – Taliqua Clancy ikilisini 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken üçüncülük mücadelesinde yine ABD'den Terese Canon - Sarah Sponcil, Almanya’dan Isabel Schneider ve Sandra Ittlinger'i yenmeyi başardı.

Kuşadası Sevgi Plajı’nda kurulan kortlarda gerçekleştirilen organizasyona 33 ülkeden 200 sporcu katılırken final malarını 5 bine yakın sporsever izledi.

