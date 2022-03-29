Beckham'ın büyük hayali: Messi ve Suarez
Amerika Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami'nin sahibi David Beckham, takımına Lionel Messi ve Luis Suarez'i transfer etmek istiyor. İngiliz futbol adamının hedefindeki diğer isimler ise Jordi Alba ve Sergio Busquest.
Inter Miami'yi 2018 yılında satın aldıktan sonra Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi gibi isimleri kadrosuna katan David Beckham, yeni hedeflerini belirledi.
21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından yeni bir projeye imza atmak istediği belirtilen Beckham'ın, gözünü Lionel Messi ve Luis Suarez'e çevirdiği kaydedildi.
HEDEFİ MESSI VE SUAREZ
İspanyol basınında çıkan habere göre, İngiliz futbol adamının 2023 yılında yeni bir proje başlatmak istediği ve Barcelona'da da birlikte forma giyen Messi ve Suarez'i takıma katmayı planladığı ifade edildi.
ALBA VE BUSQUEST DE LİSTEDE
Haberde, Beckham'ın takımına katmak istediği diğer oyuncuların ise Barcelona forması giyen İspanyol futbolcular Jordi Alba ve Sergio Busquest olduğu belirtildi.
MESSI PSG'DEN AYRILABİLİR
Suarez'in sözleşmesinin bu yıl sonunda biteceği kaydedilirken, Messi'nin Paris Saint Germain ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Fransız ekibindeki durumundan dolayı takımdan daha erken ayrılabileceği vurgulandı.
Haberde, Alba'nın 2024, Busquest'in ise 2023 yılına kadar sözleşmesinin olduğu bilgisi de yer aldı.
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