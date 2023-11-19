Belçika - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Belçika, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) F Grubu 10. hafta maçında kendi sahasında Azerbaycan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
EURO 2024 heyecanı sürüyor.
Domenico Tedesco yönetimindeki Belçika, kendi sahasında Giovanni De Biasi'nin ekibi Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.
BELÇİKA - AZERBAYCAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
BELÇİKA - AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Macar hakem Gergö Bogar'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Belçika, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı İsveç ile 1-1 berabere kalmıştı.
Azerbaycan ise kendi sahasında ağırladığı İsveç'i 3-0 mağlup etmişti.
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