Belçika - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 19.11.2023 - 11:38

Güncelleme: 19.11.2023 - 11:38

EURO 2024 heyecanı sürüyor.

Domenico Tedesco yönetimindeki Belçika, kendi sahasında Giovanni De Biasi'nin ekibi Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

BELÇİKA - AZERBAYCAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.



BELÇİKA - AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?



Macar hakem Gergö Bogar'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Belçika, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı İsveç ile 1-1 berabere kalmıştı.

Azerbaycan ise kendi sahasında ağırladığı İsveç'i 3-0 mağlup etmişti.