Belçika basınından Michy Batshuayi iddiası
Michy Batshuayi'nin Beşiktaş macerası sona eriyor. Belçika basını, siyah-beyazlı yönetimin yeni sezonda 28 yaşındaki golcü ile yola devam etmeyi düşünmediğini belirtti.
Beşiktaş'ta, Michy Batshuayi dönemi sona eriyor. Belçika basını, siyah-beyazlı yönetimin yeni sezonda 28 yaşındaki golcü ile yola devam etmeyi düşünmediğini iddia etti. Yapılan haberde, "Batshuayi’nin, Türkiye kariyeri son buluyor. Bunun sebebi hem maaşı hem de performansı" ifadesi kullanıldı.
İngiliz basını ise Batshuayi'nin geleceğinin belirsiz olduğunu, Chelsea teknik heyetinin Belçikalı oyuncuyu kadroda düşünmediğini yazdı. Michy Batshuayi, sezon başında Chelsea'den 1 yıllığına kiralanmıştı.
KAÇIRDIĞI POZİSYONLARLA GÜNDEM OLDU
Spor Toto Süper Lig'de 12 kez fileleri sarsan Belçikalı oyuncu, attığı gollerden çok kaçırdığı pozisyonlarla gündeme gelmişti.
Öte yandan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in, Michy Batshuayi ile özel bir görüşme yapacağı belirtildi.
Kalan 8 haftada siyah-beyazlılara ön alan baskılı futbol oynatmayı planlayan Fransız çalıştırıcının, 28 yaşındaki oyuncudan özellikle sezon başındaki presli oyununu tekrarlamasını isteyeceği öğrenildi.
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