Belçika GP'sinde zafer George Russell'ın
Formula 1'de sezonun 14. ayağı olan Belçika GP'sini Mercedes pilotu George Russell kazandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlendi.
10. turda pite giren Russell, kendisinin belirlediği stratejiyle 34 tur sert lastiklerle giderek bu sezonki ikinci, kariyerinin üçüncü yarış galibiyetini elde etti.
George Russell'ın ilk sırada bitirdiği yarışta Mercedes, Lewis Hamilton'ın ikinci olmasıyla duble yaptı. Podyumda üçüncü sıranın sahibi ise McLaren'den Oscar Piastri oldu.
Max Verstappen'in aldığı ceza sonrası pole pozisyonunun sahibi olan ve ilk çizgiden start alan Charles Leclerc podyum dışında kaldı. Leclerc, yarışı 4. sırada tamamladı.
VERSTAPPEN 5. SIRADA BİTİRDİ
Belçika Grand Prix'sinde güç ünitesi değişikliği nedeniyle 10 sıra ceza alan Max Verstappen yarışı 5. sırada tamamladı.
Verstappen, bu sezon 5. kez ilk 3'te yer alamadı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası 1 aylık yaz arasının ardından Hollanda'da devam edecek.
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