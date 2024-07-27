Formula 1 Belçika Grand Prix'nde pole pozisyonu Charles Leclerc'in!
Formula 1 Belçika Grand Prix'nde pole pozisyonunu Charles Leclerc elde etti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı Belçika Grand Prix'sine Ferrari takımının pilotu Charles Leclerc, ilk sıradan başlayacak.
Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarının en hızlı ismi Red Bull Racing takımının pilotu Max Verstappen, 10 sıra grid cezası aldı. Böylece Hollandalı pilot 11. sıraya gerilerken, pole pozisyonunun sahibi Charles Leclerc oldu.
Sıralama turlarında Red Bull Racing pilotu Sergio Perez ikinciliği, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise üçüncülüğü elde etti.
Formula 1 Belçika Grand Prix'inde yarış pazar günü TSİ 16.00'da yapılacak.
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