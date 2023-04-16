Belçika Pro Lig'de Genk, Anderlecht'i farklı geçti

Yayınlanma: 16.04.2023 - 17:17

Güncelleme: 16.04.2023 - 17:18

Belçika Pro Lig'in 33. haftasında lider Genk, Anderlecht'i konuk etti.

Cegeka Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-2 kazandı.

Genk'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Mbwana Samatta, 45+2. dakikada Aziz Ouattara Mohammed, 49 ile 87. dakikalarda Ankaragücü'nün eski oyuncusu Joseph Paintsil ve 53. dakikada Bilal El Khannous kaydetti.

ESKİ FENERBAHÇELİ SLIMANI GOL ATTI

Anderlecht'in golleri ise 43. dakikada Fenerbahçe'nin eski golcüsü Islam Slimani ve 64. dakikada Anders Dreyer'den geldi.

Bu sonuçla birlikte 74 puana ulaşan Genk, liderliğini sürdürdü. Anderlecht ise 46 puanla 10. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Genk, deplasmanda Charleroi ile karşılaşacak. Anderlecht ise Mechelen'i konuk edecek.