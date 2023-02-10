Belçikalı futbolcu Eden Hazard'dan depremzedelere destek
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için milli futbolcu Merih Demiral'ın düzenlediği yardım kampanyasına Belçikalı yıldız Eden Hazard da katıldı.
Milli futbolcu Merih Demiral, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için yardım kampanyası düzenlemeye devam ediyor.
Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belçikalı futbolcu Eden Hazard'ın imzalı formasının satışından elde edilecek gelirin Ahbap Derneği'ne bağışlanacağını açıkladı.
EDEN HAZARD'DAN DEPREMZEDELERE DESTEK
Milli futbolcu paylaşımında, "Az önce Eden Hazard ile konuştuk. Eden Hazard'ın maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz! Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap Derneği'ne bağışlanacaktır.en ile iletişime geçen Hakan Çalhanoğlu'na çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Az önce @hazardeden10 ile konuştuk.— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 10, 2023
Eden Hazard'ın maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz!
Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap'a bağışlanacaktır.
Eden ile iletişime geçen @hakanc10 ’na çok teşekkürler. pic.twitter.com/8lzrtnISqt
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