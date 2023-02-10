Belçikalı futbolcu Eden Hazard'dan depremzedelere destek

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 20:15

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 20:15

Milli futbolcu Merih Demiral, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için yardım kampanyası düzenlemeye devam ediyor.

Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belçikalı futbolcu Eden Hazard'ın imzalı formasının satışından elde edilecek gelirin Ahbap Derneği'ne bağışlanacağını açıkladı.

EDEN HAZARD'DAN DEPREMZEDELERE DESTEK

Milli futbolcu paylaşımında, "Az önce Eden Hazard ile konuştuk. Eden Hazard'ın maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz! Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap Derneği'ne bağışlanacaktır.en ile iletişime geçen Hakan Çalhanoğlu'na çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.