Belçikalı futbolcu Eden Hazard'dan depremzedelere destek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için milli futbolcu Merih Demiral'ın düzenlediği yardım kampanyasına Belçikalı yıldız Eden Hazard da katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 20:15
Belçikalı futbolcu Eden Hazard'dan depremzedelere destek
Abone Ol google-news

Milli futbolcu Merih Demiral, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için yardım kampanyası düzenlemeye devam ediyor.

Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belçikalı futbolcu Eden Hazard'ın imzalı formasının satışından elde edilecek gelirin Ahbap Derneği'ne bağışlanacağını açıkladı.

EDEN HAZARD'DAN DEPREMZEDELERE DESTEK

Milli futbolcu paylaşımında, "Az önce Eden Hazard ile konuştuk. Eden Hazard'ın maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz! Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap Derneği'ne bağışlanacaktır.en ile iletişime geçen Hakan Çalhanoğlu'na çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.


Merih Demiral eden hazard Ahbap Derneği kahramanmaraş deprem

İlgili Haberler

Kıbrıs kıyılarına vuran balinaların depremden etkilendiği belirtiliyor

Kıbrıs kıyılarına vuran balinaların depremden etkilendiği belirtiliyor
1999 depreminde verilen oyuncak ayıyı deprem bölgesindeki çocuklara gönderdi

1999 depreminde verilen oyuncak ayıyı deprem bölgesindeki çocuklara gönderdi
68 yaşında depremin 108. saatinde enkazdan kurtarıldı

68 yaşında depremin 108. saatinde enkazdan kurtarıldı

En Çok Okunan Haberler