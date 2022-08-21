Belçika Rallisi'nde birincilik Tanak'ın
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Belçika'da düzenlenen 9. ayağında, Hyundai Shell Mobis takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak birinci oldu.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Belçika'da düzenlenen 9. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı.
Ypres kentinde yapılan ve 20 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 25 dakika 38.9 saniyede tamamlayan Tanak, sezonun 3'üncü, kariyerinin 17. WRC birinciliğine ulaştı.
Toyota Gazoo takımının sürücüleri Elfyn Evans ve Esapekka Lappi, podyumun kalan basamaklarına çıktı. Evans, Tanak'ın 5 saniye arkasında 2'nci, Lappi ise liderin 1 dakika 41.6 saniye gerisinde 3. oldu.
Kalle Rovanpera (Toyota Gazoo), 2. etapta yaptığı kaza sonucu yarışı alt sıralarda bitirmesine rağmen 203 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 131 puanla Tanak ve 116 puanla Evans izledi.
WRC'nin 10. ayağı, 8-11 Eylül tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek.
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