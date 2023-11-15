Belçika - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Belçika, hazırlık maçında kendi sahasında Sırbistan'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Futbolda milli heyecan sürüyor.
Domenico Tedesco yönetimindeki Belçika, kendi sahasında Dragan Stojkovic'in ekibi Sırbistan ile karşı karşya gelecek.
BELÇİKA - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Den Dreef Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
BELÇİKA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Marian Alexandru Barbu'nun yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Belçika, EURO 2024 Elemeleri'nde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı İsveç ile 1-1 berabere kalmıştı.
Sırbistan ise kendi sahasında ağırladığı Karadağ'ı 3-1 mağlup etmişti.
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