Belçika - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Belçika, hazırlık maçında kendi sahasında Sırbistan'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2023 - 12:00
Belçika - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Futbolda milli heyecan sürüyor.

Domenico Tedesco yönetimindeki Belçika, kendi sahasında Dragan Stojkovic'in ekibi Sırbistan ile karşı karşya gelecek.

BELÇİKA - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Den Dreef Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

BELÇİKA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Marian Alexandru Barbu'nun yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Belçika, EURO 2024 Elemeleri'nde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı İsveç ile 1-1 berabere kalmıştı.

Sırbistan ise kendi sahasında ağırladığı Karadağ'ı 3-1 mağlup etmişti. 


Belçika Sırbistan EURO 2024 canlı Canlı yayın

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