Belçika'yı deviren Brezilya'nın namağlup serisi devam etti!

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Brezilya, Belçika'yı 3-2 mağlup etti.
Brezilya, VNL'deki 6. galibiyetini alarak namağlup serisini sürdürdü. Belçika ise 4. yenilgisini yaşadı.
Salon: Ankara
Hakemler: Bernard Valentar (Slovenya), Stefano Cesare (İtalya)
Belçika: Radovic, Van Sas, Fransen, Demeyer, Martin, Lemmens (Rampelberg, Deleu, Debouck, Maes, Nagels, Koulberg)
Brezilya: Bergmann, Duarte, Tainara, Ana Cristina, Kudiess, Carneiro (Araujo, Souza, Ratzke, Nascimento, Montibeller, Hoengen)
Setler: 20-25, 25-22, 25-21, 22-25, 13-15
Süre: 139 dakika