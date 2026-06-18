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Belçika'yı deviren Brezilya'nın namağlup serisi devam etti!

Belçika'yı deviren Brezilya'nın namağlup serisi devam etti!

18.06.2026 19:05:00
Güncellenme:
AA
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Belçika'yı deviren Brezilya'nın namağlup serisi devam etti!

Brezilya, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında karşılaştığı Belçika'yı 3-2 mağlup etti.
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2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Brezilya, Belçika'yı 3-2 mağlup etti.

Brezilya, VNL'deki 6. galibiyetini alarak namağlup serisini sürdürdü. Belçika ise 4. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Bernard Valentar (Slovenya), Stefano Cesare (İtalya)

Belçika: Radovic, Van Sas, Fransen, Demeyer, Martin, Lemmens (Rampelberg, Deleu, Debouck, Maes, Nagels, Koulberg)

Brezilya: Bergmann, Duarte, Tainara, Ana Cristina, Kudiess, Carneiro (Araujo, Souza, Ratzke, Nascimento, Montibeller, Hoengen)

Setler: 20-25, 25-22, 25-21, 22-25, 13-15

Süre: 139 dakika

İlgili Konular: #Brezilya #Belçika #FIVB Milletler Ligi

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