Dirk Kuyt'ın kulübünden açıklama: 'Fenerbahçe ile görüşebileceğini söylemiştik ama...'

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın yeniden göreve getirildiğini açıklarken efsane futbolcu Dirk Kuyt'ın da teknik ekipte yer alacağını duyurmuştu.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklama sonrası Kuyt'ın çalıştırdığı FC Dordrecht'ten cevap geldi.

"HENÜZ RESMİ BİR TEMAS YOK"

Hollanda basınında yer alan habere göre, FC Dordrecht yöneticisi Hans de Zeeuw, Kuyt için Fenerbahçe ile temas kurmadıklarını belirtti.

Zeeuw açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Henüz hiçbir şey bilmiyorum. Fenerbahçe ile FC Dordrecht arasında resmi bir temas olmadı ve bu durumda Dirk Kuyt'un gitmesine izin vermeyeceğiz. Onun bu isteğinin farkındayım. Kendisine Fenerbahçe ile görüşebileceğini söyledik ama onlar henüz resmi olarak bir başvuru yapmadılar. Biz de bu habere şaşırdık."