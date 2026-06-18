Fenerbahçe duyurmuştu: Vedat Muriqi imza için İstanbul'da

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına vardı.
Kosovalı golcü Fenerbahçe'ye imza atmak üzere İstanbul'a geldi.
SÖZLEŞME AYRINTILARI
Herhangi bir sorun yaşanmaması halinde oyuncunun 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
36 MAÇTA 24 GOLE KATKI
Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve bir sezon sarı-lacivertli ekipte yer almıştı.
Bu süreçte 36 maçta görev alan Kosovalı forvet 17 gol atıp 7 asist üretmişti.
MALLORCA'DA KRALLIK YARIŞI
Kosovalı golcü, bu sezon küme düşen Mallorca ile Mbappe'nin ardından 23 golle krallık yarışını ikinci sırada tamamladı.
Kariyerinde daha önce Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını terletmiş oyuncu Türkiye'ye geri döndü.
Vedat Muriqi İstanbul’da. 👇 https://t.co/Qazdtndu2C— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 18, 2026