Belçika Ligi'nde lider! Fenerbahçe'nin rakibi Saint-Gilloise'den dikkat çeken notlar!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 16:22

Güncelleme: 23.02.2024 - 16:29

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda eşleştiği Union Saint-Gilloise, Belçika'nın son dönemin yükselişteki takımlarından oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1897'de kurulan Union SG, ikinci dünya savaşı öncesine kadar ülkenin en başarılı takımı olarak dikkati çekti. 1904-1935 yılları arasında Belçika'nın en üst seviye futbol liginde (Pro Ligi) 11 kez şampiyonluğa ulaşan mavi-sarılı takım, 2 kez de Belçika Kupası'nı kazandı.

Uzun yıllar şampiyonluk hasreti yaşayan Union SG, 1973'te küme düştü. Yaklaşık yarım asır alt liglerde mücadele eden Union SG, 2021'e kadar dönemedi.

2020-2021 sezonunda ikinci ligde şampiyon olarak Pro Ligi'ne gelen mavi-sarılı takım, ilk sezonunda normal sezonu lider tamamladı. Play-off'ta şampiyonluğu Club Brugge kazandı. Union SG, geçen yıl ise normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde eleme oynama hakkı elde etti.

AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL GÖRDÜ

Union SG, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükseldi.

Avrupa'da 2022-2023 sezonuna UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinden başlayan mavi-sarılı takım, üçüncü turda İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'a elendi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Union SG, Almanya'dan Union Berlin, Portekiz'den Braga ve İsveç'ten Malmö'nün bulunduğu grubu lider tamamladı. Yükseldiği son 16 turunda yine Union Berlin ile karşılaşan Belçika temsilcisi, turu geçen taraf oldu.

Çeyrek finalde bir başka Alman takımı Bayer Leverkusen ile eşleşen Union SG, 2 maç sonunda turnuvaya veda etti.

AVRUPA'DA BU SEZON

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lugano takımını eleyen Belçika temsilcisi, gruplara kaldı. E Grubu'nda mücadele eden Union SG, İngiltere'den Liverpool, Fransa'dan Toulouse ve Avustralya'dan LASK ile karşılaştı.

Biri Liverpool'a karşı olmak üzere 2 galibiyet alan mavi-sarılı takım, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Grubu üçüncü sırada tamamlayan Union SG, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etti.

Play-off turunda Almanya'nın güçlü takımlarından Eintracht Frankfurt'u eleyen Belçika temsilcisi, son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşti.

BELÇİKA'DA LİDER

Union SG, Belçika 1. Futbol Ligi'nde liderlik koltuğunda oturuyor.

Bu sezon geride kalan 26 müsabakada 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan mavi-sarılı takım, 62 puan topladı. Union SG, ikinci Anderlecht'in 8 puan önünde lider olarak yoluna devam ediyor.

Muhammed Amoura

AMOURA EN GOLCÜ OYUNCU

Union SG kadrosunda Cezayirli santrfor Muhammed Amoura, attığı 20 golle dikkati çekiyor.

Belçika temsilcisi, Transfermarkt'ın verilerine göre 66 milyon 550 bin Euro'luk kadro değerine sahip. Bu oyuncular arasında 23 yaşındaki Amoura, en yüksek değeri olan oyuncu konumunda.

Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giyen Amoura, 20 kez fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

Cameron Puertas

CAMERON PUERTAS DİKKAT ÇEKİYOR

Bu oyuncuyu 11 gollü İsveçli santrfor Gustaf Nilsson ile 9 gollü Alman santrfor Dennis Eckert Ayensa izledi.

Kadrosunun yaş ortalaması 25 olan Union SG'de İspanyol on numara Cameron Puertas 8 golle sivrilen oyuncular arasında yer aldı.