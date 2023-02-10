1999 depreminde verilen oyuncak ayıyı deprem bölgesindeki çocuklara gönderdi

1999 depreminde Sakarya'da bir çocuğa verilen oyuncak ayı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara gönderildi.

AA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 19:57
1999 depreminde verilen oyuncak ayıyı deprem bölgesindeki çocuklara gönderdi
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Sakarya'da bir kişi, 1999'da merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan deprem sonrasında yardım TIR'ından kendisine verilen oyuncak ayıyı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgedeki çocuklara gönderdi.

Yardım toplama alanına gelen paketleri düzenlerken üzerinde yüreklere dokunan not bulunan oyuncak ayıyla karşılaşan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Arifiye Kadın Kolları Başkanı Eda Karahan, paketleri açarken ayıcıkla karşılaştığını belirtti. 

"YENİ SAHİBİNDEN AYRILMASIN"

Karahan, "Yani tüm umudumuzu kaybettiğimiz bir anda... Dedim ki biz de 1999 depreminde belki hayat devam etmeyecek diye düşünüyorduk ama bizler şu an hayattayız, normal bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. İnşallah onlar için de bir umut olur, onlar da hayatlarına en kısa zamanda devam edecekler. Bu oyuncak, 23 sene önce bir miniğin yüzünü güldürdü. Şimdi o genç bir hanım oldu ve başka bir miniğin yüzünün gülmesi için bu ayıcığı gönderiyor. Diliyorum ki bu ayıcık artık yeni sahibinden ayrılmasın, başka bir miniğin yüzünü güldürmek için yola çıkmasın" ifadelerini kullandı.



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